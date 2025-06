Senado aprova projeto de Luizianne que eleva presença da agricultura familiar na merenda escolar

Merenda escolar / Crédito: SEDUC/AM

O Senado Federal aprovou o projeto de lei 2205/2022, que estabelece novas regras para a alimentação escolar. O texto determina que os alimentos distribuídos nas escolas públicas tenham, no mínimo, metade do prazo de validade vigente e aumenta o percentual de recursos para a comida dos estudantes que devem ser aplicados em agricultura familiar. O projeto, de autoria da deputada cearense Luizianne Lins (PT), foi aprovado na terça-feira, 24, e agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

Caso aprovado e sancionado, o projeto modificará o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O objetivo, segundo a assessoria da parlamentar, é garantir refeições mais seguras e saudáveis para os estudantes, ao mesmo tempo em que impulsiona a produção local de alimentos, por meio do fortalecimento da agricultura familiar.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atualmente, a legislação exige que 30% dos recursos do Pnae sejam utilizados na compra de alimentos produzidos por agricultores familiares. O projeto eleva esse percentual para 45%. A mudança busca ampliar o acesso de pequenos produtores aos recursos públicos e estimular o consumo de alimentos mais frescos e regionais nas escolas.

LEIA TAMBÉM | Aumento do número de vagas na Câmara teve voto contra de Girão e abstenção de Luizianne “O objetivo principal é proteger a merenda escolar, garantir a segurança alimentar e nutricional, e um ambiente saudável e favorável para o aprendizado”, afirmou Luizianne Lins. Segundo ela, é preciso “coibir a entrega de alimentos para serem consumidos em ambiente escolar cujo prazo de validade esteja na iminência de seu vencimento”.

De acordo com a autora, a prática atual de aceitar produtos próximos da data de validade compromete a organização dos cardápios e contribui para o desperdício de alimentos. “Não é admissível que, no âmbito das instituições educacionais, ocorra uma verdadeira corrida contra a data de validade, desorganizando o cardápio e gerando desperdício de alimentos”, criticou a deputada.