Aumento do número de vagas na Câmara teve voto contra de Girão e abstenção de Luizianne

O texto voltou à Câmara após mudanças feitas pelo relator no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), que incluiu trecho proibindo "qualquer aumento de despesa" com a mudança. O placar pela aprovação, após as alterações no Senado, foi de 361 votos favoráveis, 36 contrários e 30 abstenções. No Senado foram 41 votos favoráveis e 33 contrários. Os senadores definiram que a criação e a manutenção dos novos mandatos não poderão aumentar as despesas totais da Câmara entre 2027 e 2030. A medida vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A maioria dos parlamentares cearenses que votou manifestou entendimento a favor da mudança, que fará com que o número de deputados salte de 513 para 531. Entre os cearenses no Senado, apenas Eduardo Girão (Novo) se posicionou contrário ao aumento. Na Câmara, só não votou a favor a deputada Luizianne Lins (PT), que se absteve.