Luizianne aciona PF para que big techs esclareçam participação em evento com Bolsonaro

A deputada federal Luizianne Lins (PT) acionou o Ministério Público e a Polícia Federal nesta quarta-feira, 4, pedindo esclarecimentos sobre a participação de empresas de tecnologia (big techs) no evento promovido pelo Partido Liberal que contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com informações da equipe da parlamentar, representantes das empresas Meta, Google e CapCut estiveram presentes no evento no último dia 30 de maio. Ainda segundo a assessoria da deputada, o evento teve "como foco o treinamento de militantes políticos com técnicas digitais avançadas voltadas para atuação eleitoral".