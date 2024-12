Lula sanciona lei que prevê criação de Cadastro Nacional de Animais Domésticos

A autorização da criação da ferramenta resulta do Projeto de Lei (PL) 3720/15, do deputado Carlos Gomes. O texto original do PL previa o cadastro dos animais de “entretenimento” como os usados em eventos e exposições, porém o presidente Lula vetou esse trecho sob a justificativa de que essa classificação “destoa” do objetivo geral da proposta e de sua execução.

“A sociedade, que cada dia mais se preocupa com o bem-estar animal, poderá exercer o controle social, detectando irregularidades ou incongruências das informações prestadas”, argumentou o deputado Carlos Gomes.

De acordo com o texto, a Federação será responsável por desenvolver e gerenciar o cadastro, que inclui informações dos tutores, tais como: