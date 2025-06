Deputado propõe isenção de contas de luz para abrigos de animais

Tramita no Congresso Nacional uma medida provisória que trata de informações sobre cobranças de contas de luz. Entre as emendas à norma, foi apresentada uma proposta para isenção das cobranças de energia para abrigos de animais. O pedido de alteração é de autoria do deputado federal Célio Studart (PSD-CE).

No texto da emenda, ele sugere a inclusão de termo que permite a isenção do pagamento da energia elétrica para iniciativas de proteção animal ou instituições do mesmo gênero. O desconto teria início no dia 1º de janeiro de 2026.