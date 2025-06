Câmara de Fortaleza cria 'sobreaviso' na Defesa Civil e cargos para Espaços Girassol

As propostas tratam de ajustes para cargos em comissão de servidores da Educação, regime de sobreaviso da Defesa Civil e criação de cargos ao programa Girassol . A aprovação dos projetos foi dada pela coluna Vertical, do O POVO.

O pagamento pelo período de sobreaviso, de acordo com o PLC, será equivalente a um terço do valor da hora normal de trabalho do servidor. Quando o servidor for acionado durante esse período, as horas efetivamente trabalhadas serão pagas como gratificação por serviço extraordinário.

“Eles vão ser remunerados por isso, mas vão estar de sobreaviso para poder vir rapidamente e dar ajuda que o município precisar”, explica Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro na Câmara.

Programa Girassol

O PLC nº 39/2025 cria até seis cargos para a estruturação e execução do Programa Girassol, destinado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).