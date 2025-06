Governo Lula é reprovado por 56,7% dos brasileiros, aponta Paraná Pesquisas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado por 56,7% dos brasileiros, aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 25. São 39,8% os que aprovam o terceiro mandato presidencial do petista, enquanto 3,5% não responderam.

Quanto à avaliação da gestão federal, são 47,5% os que consideram a gestão federal como ruim ou péssima. Para 25,6%, o atual governo é ótimo ou bom. Para 25,8%, a gestão é regular, enquanto 1,1% não responderam.