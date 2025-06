Inspeção do MPCE encontra problemas na estrutura e superlotação em unidades de acolhimento em Fortaleza

Adequação dos serviços, principalmente no que diz respeito à estrutura física e à superlotação, e ajuste no quadro de profissionais das unidades mantidas por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) — monitoradas pela SDHDS e que acolhem crianças e jovens nascidos em Fortaleza.

Essas foram as orientações do Ministério Público do Ceará (MPCE) após o encerramento do ciclo de inspeções em Unidades de Acolhimento de Crianças e Adolescentes de Fortaleza.