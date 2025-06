MPCE leva serviços e informações sobre violência contra idosos a shopping de Fortaleza

O Movimento Mãos que Protegem, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), estará até este domingo, 15, no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza , com programação alusiva ao Junho Violeta. A campanha é dedicada à conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

Serão realizadas palestras sobre proteção e defesa dos direitos desse público, atendimento do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) e orientações das Promotorias de Justiça de Defesa do Idoso.

De acordo com o MPCE, participarão da ação representantes dos Centros de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania (Caocidadania), da Saúde (Caosaúde) e Eleitoral (Caopel). Confira abaixo a programação completa:

13/6

15h – Direitos do consumidor e pessoa idosa: a atuação do Decon

Pedro Ian Sarmento – Coordenador do Setor de Atendimento do Decon

16h – A proteção à pessoa idosa no contexto da rede de apoio informal

Germano Rodrigues – Promotor de Justiça do MPCE

17h – Conversando sobre direitos e saúde da pessoa idosa

Karine Leopercio – Promotora de Justiça do MPCE e Coordenadora do Caosaude

Rafael Sales – Técnico Ministerial e Assessor do Programa Vidas Preservadas

Isabel Pôrto – procuradora de Justiça e Coordenadora auxiliar do Caosaude

14/6

13 às 18h – Aferição de pressão arterial e glicemia e Exposição sobre alimentação saudável

14h – Apresentação do Grupo Estrela de Belém

15h30 – Cidadania não tem idade: A importância do voto depois dos 70 anos

Emmanuel Girão – Procurador de Justiça do MPCE e Coordenador do Caopel

16h – Apresentação Musical (voz e violão) – Edson Landim – Promotor de Justiça Aposentado

17h – Rompendo o silêncio da violência

Joseana Pinto França – Procuradora de Justiça e Coordenadora do Nuavv