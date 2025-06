Tentativa governista de atrair União Brasil é 'desespero', diz deputado

Sargento Reginauro participou do café da o posição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) ao lado de Dra. Silvana (PL), Lucinildo Frota (PDT) e Soldado Noélio (União Brasil) / Crédito: Rogeslane Nunes/ Especial para O POVO

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) considera que as tentativas da base governista do Ceará de atrair o União Brasil demonstram preocupação com as eleições de 2026. Na avaliação do deputado, essa articulação mostra que “o governo está partindo para o desespero". Ele confirmou que a base do Governo do Ceará ofereceu uma vaga para o deputado Moses Rodrigues se candidatar ao Senado Federal em troca de apoio do União Brasil nas eleições de 2026.

Também nesta terça-feira, 17, o presidente do União Brasil no Ceará e ex-deputado federal, Capitão Wagner, negou qualquer aproximação com o PT ou com grupos ligados ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Em nota enviada à imprensa, ele destaca que não existe possibilidade da sigla subir no mesmo palanque da base governista. "Tenho mantido contato frequente com o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda — inclusive nos falamos na data nesta terça-feira —, que reafirmou de forma clara e inequívoca: O União Brasil segue na posição de oposição tanto no âmbito federal quanto no estadual", declarou em nota.

O esclarecimento surge após declarações recentes de Elmano e movimentações de Camilo, sinalizando a possibilidade de diálogo com a legenda, que tem grupos com pensamentos divergentes no Ceará. De acordo com o dirigente, o União Brasil tem aval da direção nacional para permanecer atuando na oposição no Estado. Sargento Reginauro reitera a mensagem de Wagner: “O governo tem tentado, tem tentado, tem ido até Brasília para tentar fazer com que realmente o União Brasil fique na base do governo. Mas isso é algo que está claro em nível nacional. O posicionamento do presidente da União Brasil, Rueda, é que nós estaremos na oposição. Estaremos na oposição ao PT em nível nacional e nos estados”.