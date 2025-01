200 mil pessoas procuram barracas de praia neste dia 1º de janeiro

PROPOSTA prevê retirada de barracas irregulares / Crédito: AURÉLIO ALVES

Pelo menos 200 mil pessoas passaram pelas barracas da Praia do Futuro neste dia 1º de janeiro. O cálculo é da Associação dos Empresários da Praia do Futuro. Historicamente, esse é o melhor dia do ano para a região. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A movimentação foi possível graças à alta procura de fortalezenses e turistas que visitam a Capital neste período.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a presidente da Associação, Fátima Queiroz, a grande quantidade de pessoas circulando pela Praia do Futuro tem diversos perfis.

Desde os matinais, que chegam cedo pela manhã e ficam para almoçar, até os que chegam após as 15 horas, "para curar a ressaca". Fátima ainda destaca aquele pedaço do público "virado", que curtiu a festa da virada de ano na própria Praia do Futuro. Segundo ela, a demanda pelas festas de Réveillon das barracas foi grande neste ano. "O ponto alto e o que superou nossas expectativas foi a virada nas festas das barracas", afirma.

E continua: "O feriadão está dentro das nossas expectativas, além dos fortalezenses, nossos principais clientes são os muitos turistas que dão preferência à Praia do Futuro, pela comodidade e conforto que as barracas oferecem". Leia mais Faturamento de bares e restaurantes do Ceará cresce 30% em dezembro Sobre o assunto Faturamento de bares e restaurantes do Ceará cresce 30% em dezembro Restaurantes e bares celebram lotação e alta demanda na virada do ano Entre os membros da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), a véspera de Ano Novo foi momento de alto faturamento.

Segundo o presidente da Abrasel-CE, Taiene Righetto, até mesmo os estabelecimentos que não funcionaram na virada do ano tiveram bom desempenho. Presidente da Abrasel Ceará, Taiene Righetto Crédito: Samuel Setubal "Aqueles que não abriram ao público à noite, que funcionaram somente até as 18 horas, e não participaram do Réveillon, relataram um bom movimento relacionado aos pacotes de ceia servidos em casa. As pessoas encomendaram com antecedência, e isso ajudou."