Elmano quer ampliar integração entre Estado e Prefeitura na saúde e segurança de Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) quer ampliar a integração de ações das redes estadual e municipal no atendimento de saúde em Fortaleza, além de medidas conjuntas em outras áreas como a segurança pública. Nesta segunda-feira, 6, o governador informou que o Hospital Universitário do Ceará (HUC), com sede em Fortaleza, começará a funcionar a partir de fevereiro. Em coletiva de imprensa, durante a primeira reunião de secretariado em 2025, o gestor disse que se reunirá com os prefeitos cearenses para discutir ações prioritárias, a fim de alinhar as prioridades locais com as políticas já realizadas pelo Estado. Foi quando citou as ações na Capital.

Com Fortaleza temos uma expectativa muito positiva. Presenciei o prefeito (Evandro Leitão) na rua esses dias, encontrando com pessoas, tomando providências. Vamos tomar ações comuns muito importantes na saúde de Fortaleza. O Hospital Universitário tem sede aqui em Fortaleza, estamos com discussão de integração plena da rede estadual com a rede municipal de Fortaleza. Isso é importante para a população da Capital, mas para o Ceará todo, porque todos usarão esses equipamentos", destacou.

IJF Perguntado sobre se a ampliação de ações de integração na saúde envolve também o Instituto Dr. José Frota (IJF), Elmano acenou positivamente. Recentemente o IJF foi palco de crise envolvendo falta de insumos e atrasos em pagamentos de fornecedores e funcionários. O Hospital é administrado pela rede de Fortaleza, mas atende a população do Estado todo. O ex-prefeito José Sarto (PDT) cobrou uma “estadualização” do equipamento como possível solução para o problema. “Essa integração envolverá todos os equipamentos. O que eu chamo de regulação unificada. Hoje, por exemplo, tenho uma pessoa que está numa fila de hospital do Estado, mas ela poderia, por exemplo, ser atendida no Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará. Mas como a saúde de Fortaleza é municipalizada, o Estado não tem essa informação da vaga e demora, é uma burocracia saber que tem essa vaga”, explicou. E continuou: “A Universidade precisa desse paciente, inclusive para fazer o trabalho pedagógico. Ou seja, estamos só perdendo. A Universidade perde, porque não tem o paciente; a pessoa perde demais, porque poderia estar sendo atendida; e nós poderíamos ganhar muito em eficiência, reunindo todas essas informações em uma central única e na medida em que tivesse alguma vaga o cidadão seria atendido”, projetou o petista.