Sarto: 'Estamos fortes, unidos, alinhados e somos oposição'

No dia em que o ex-prefeito Roberto Cláudio anunciou filiação ao União Brasil , o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), publicou no Twitter: "Estamos fortes, unidos, alinhados e SOMOS OPOSIÇÃO".

Reginauro disse ainda que há prefeitos insatisfeitos com o Elmano, que estariam esperando oportunidade para migrar a partidos de oposição. Segundo o parlamentar, a possível migração de Sarto seria um movimento natural diante do atual cenário político do Estado.



No pleito de 2024, Sarto ficou em terceiro lugar na campanha de reeleição, atrás do candidato bolsonarista André Fernandes (PL) e do petista Evandro Leitão (PT), que fizeram o segundo turno. Na segunda fase do pleito, o ex-prefeito se manteve neutro, entretanto, muitos de seus aliados apoiaram o candidato do PL, entre eles Roberto Cláudio.

Lupi havia descartado apoio do PDT ao PL

Em fevereiro, em meio a polêmica e a enxurrada de críticas ao PDT, o presidente do partido, o ex-ministro Carlos Lupi, disse que o partido poderia aceitar apoio do PL, mas jamais iria apoiar um candidato bolsonarista.

"Jamais estaremos com a direita. Meu papel é conversar, dialogar e tentar convencer. Se eu não conseguir, vai chegar o momento da decisão. E essa é uma decisão, cada um vai seguir seu rumo", disse Lupi em entrevista coletiva antes de almoço com os pedetistas cearenses.