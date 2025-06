Elmano: oposição alia quem 'deixou 700 mil morrerem' a quem 'deixou faltar comida no IJF'

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou, durante encontro com jornalistas no Crato , sobre a reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio , noticiada em primeira mão pelo O POVO .

"Aqueles que governaram o Brasil deixaram 700 mil pessoas morrerem porque não acreditavam em vacina. O outro que está se aliando com quem governou o Brasil deixou faltar comida para paciente no IJF", afirmou Elmano em entrevista ao jornalista Luciano Cesário, âncora da rádio O POVO CBN Cariri, no sábado, ao final do café com a imprensa.

Elmano aposta na contraposição entre as experiências de governo. "Nós vamos comparar com o nosso. E aí eu acho que nós vamos ter condição de fazer um bom debate político sobre quem de fato melhora a vida do povo".

O governador fez referência à postura do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, e à crise no Instituto José Frota, em Fortaleza, no fim de 2024, meses finais do mandato na Prefeitura de José Sarto (PDT), sucessor e aliado de Roberto Cláudio.