Bolsonaro diz que PT deixa no Nordeste 'rastro de miséria e cultura não adequada de sofrimento'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante simpósio do Partido Liberal (PL), nesta sexta-feira, 30, em Fortaleza, que Santa Catarina é o "melhor estado do Brasil" porque o Partido dos Trabalhadores (PT) nunca o governou, acrescentando que onde o PT passa fica um "rastro de miséria" e de uma "cultura não adequada".

Bolsonaro, que encerrou o evento que durou toda a manhã até o começo da tarde, questionou porque nordestinos migram para o Sudeste e não o contrário.

"Já que eu estou no Nordeste, uma coisa simples, mas que por vezes a pessoa não se dá conta dela. O fluxo migratório, por que é do Nordeste para o Sudeste e não o contrário? Se aqui a esquerda esteve ou está ainda há 20 anos ou mais dominando a região. A origem do problema são as nossas escolhas. E aqui devia ser a região melhor do Brasil, tendo de vista o que a esquerda prega, acaba sendo exatamente o contrário", acrescentou.

Críticas à fala de Lula

Em meio às críticas ao PT e as referências ao Nordeste brasileiro, Bolsonaro alfinetou Lula, relembrando a recente frase dita pelo presidente, que afirmou que a região sofre com a seca porque Deus sabia que ele chegaria à presidência.