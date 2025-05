Camilo lamenta aliança de RC com bolsonaristas: 'Na pandemia, fomos criticados por esse pessoal'

"Me admiro muito hoje eles estarem se aliando a eles", disse o ministro, acrescentandoque o julgamento caberá à história, e ao eleitor

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse lamentar e ficar admirado por o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, aproximar-se do campo bolsonarista. Na quinta-feira, RC teve encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são de Denilson Rodrigues, da rádio O POVO CBN Cariri.

Camilo recordou da pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, quando ele era governador do Ceará e Roberto Cláudio era prefeito de Fortaleza.