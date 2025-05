Roberto Cláudio e Girão são os pré-candidatos considerados por bolsonarismo, diz Rogério Marinho

O grupo bolsonarista no Ceará trabalha hoje com duas possibilidades de pré-candidatura a governador, segundo o senador Rogério Marinho (PL-RN). "A pré-candidatura do Roberto Cláudio e a pré-candidatura do Eduardo Girão (Novo), ambas são candidaturas consideradas dentro do nosso grupo", disse o secretário-geral do PL, que participa do seminário do PL em Fortaleza

A respeito de Roberto Cláudio, Marinho destacou a mudança de partido. "Está saindo do PDT, está indo para um partido, me parece que é o União Brasil, que é um partido que já converge conosco inclusive aqui no Ceará, porque esteve conosco aqui no 1º turno apoiando a candidatura do André (Fernandes), que hoje é uma referência, uma liderança jovem", disse. O apoio do União Brasil a André se deu no 2º turno — no 1º turno, o partido lançou Capitão Wagner. O senador ainda se referiu ao ex-prefeito de Fortaleza, nas três oportunidades que o mencionou, como Roberto Claudino.