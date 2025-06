Carmelo Neto, sobre fala de Lula no Sertão: "Isso é canalhice"

Deputado estadual Carmelo Neto (PL) em discurso no seminário do Partido Liberal / Crédito: Rogeslane Nunes/O POVO

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) voltou a comentar a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que disse: “Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente”. Gritos de “Lula ladrão, seu lugar é na prisão!” acompanharam o discurso do presidente estadual do PL. O momento aconteceu durante o 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, realizado nesta sexta-feira, 30, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

Após subir ao palco e cumprimentar as lideranças do partido, Carmelo criticou a presença de Lula no Nordeste durante cumprimento de agenda presidencial na quarta-feira, 28. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

No trecho em que citava a perseguição sofrida pela oposição, o parlamentar fez um paralelo com uma situação envolvendo o presidente da República e disse estar cansado de viver no País do governo Lula. “E agora mais recente, o Lula teve a audácia de pisar no Ceará e dizer que ‘Deus deixou faltar água no Nordeste porque sabia que eu ia trazer’. Quanta mentira, quanta cara de pau, o nome disso é canalhice”, enfatizou o deputado.