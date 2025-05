Fala de Lula sobre Deus deixar sertão sem água porque ele seria presidente gera reações nas redes

"Eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu seria presidente da República e que eu ia trazer água para cá", disse Lula durante cerimônia de entrega do 1º Trecho do Ramal do Apodi, na Barragem Redondo, próximo a Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba.

"O povo do semiárido nordestino descobriu hoje o motivo de tanto sofrimento causado por séculos de seca: Lula. A idade parece que acentuou o messianismo de Lula, que revelou hoje que ele tinha uma combinação com o próprio Deus. Vejam o tamanho da asneira: 'Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer água para cá.' Biden, digo, Lula segue firme para 2026".

"Não faltava mais nada. Lula se auto intitular o enviado de Deus é sambar na cara dos nordestinos que passaram e passam sede e fome, ao longo da nossa história, por falta de água. É muita arrogância e falta de respeito com esse povo sofrido, dizer que Deus castigou a todos, para que Lula pudesse suprir esse bem fundamental à vida. Não bastasse a prepotência, ainda tem a mentira. A falta de água no Nordeste, região do semiárido, ainda não foi resolvida. Nem por Lula, nem por outros governos".

Defesa do presidente

Também no X, o presidente nacional do PT, senador Humberto Costa (PT-PE), reproduziu um vídeo de Lula no evento e comentou: "Quando um presidente tem compromisso com o povo, nenhum obstáculo o detém. E Lula prova isso, mais uma vez, levando dignidade e água ao Nordeste".

Mesmo sem publicar vídeo algum do evento, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Câmara, elogiou o evento e ressaltou a parceria de Lula com o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT).

"Segurança hídrica é prioridade! O presidente Lula assinou ordem de serviço para ampliar o bombeamento de água do Eixo Norte do Rio São Francisco. Água chegando a quem mais precisa, com apoio do governador Elmano. A obra vai beneficiar milhões de cearenses com mais abastecimento e segurança hídrica. Uma ação estratégica para o presente e o futuro do nosso estado. A parceria entre Elmano e Lula mostra que quando os governos se unem por um projeto comum, quem ganha é o povo. Emprego, infraestrutura e dignidade estão no centro da gestão", disse.