Justiça condena a mais de 8 anos de prisão homem que ameaçou Izolda nas eleições de Sobral

A Justiça Eleitoral condenou a oito anos, seis meses e 20 dias de prisão Kevin Henrique Lopes Cavalcante, que ameaçou a ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), durante as eleições para Prefeitura de Sobral, município distante 242 quilômetros de Fortaleza.

"As circunstâncias do crime são graves, pois foi praticado no contexto dos ataques coordenados pelas facções criminosas na cidade, aterrorizando a sociedade civil e desafiando os Poderes constituídos", consta em trecho da sentença proferida no último 16 de maio pelo juiz André Teixeira Gurgel, da 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza.