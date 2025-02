Izolda Cela afirma não ter mais pretensões políticas: "Estou cuidando da minha vida"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 07.02.2025: Filiação de 9 deputados ao PSB, com presença de Geraldo Alckmin. Assembleia legislativa. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

A ex-governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela (PSB) afirmou não ter pretensões políticas, após a derrota na disputa pela Prefeitura de Sobral, em 2024. "Eu não tenho pretensão política. Eu estou ficando no meu serviço, no momento. Cumpri uma agenda, um chamado, lá na Prefeitura de Sobral. O resultado respeitado das urnas. O prefeito está aí, assumiu a nova gestão. E eu estou cuidando da minha vida, no sentido profissional. E, claro, para sempre fazendo o que estiver ao meu alcance para ajudar a educação e ajudar o nosso estado", afirmou a educadora, durante evento de filiação ao PSB de deputados estaduais, na manhã desta sexta-feira, 7, em Fortaleza.

Cela já havia confirmado que, findadas as eleições de outubro de 2024, não retornaria para a secretaria do Ministério da Educação (MEC), onde esteve antes de sair para disputar as eleições. Ela também negou convite do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para assumir a Secretaria de Educação da Capital.

Para ela, o Ceará ainda tem muitos desafios a superar e bons nomes, como os que vêm agora para o PSB, ajudarão nesse sentido, em parceria com o governo Elmano. "Uma coisa muito promissora, porque a nossa liderança política é da melhor qualidade e eu acho que a boa política precisa estar à frente, precisa se fortalecer para garantir os avanços do nosso Estado. Já avançamos um tanto, mas temos muito. Os desafios pela frente com certeza vão fortalecer o indivíduo, nesse campo progressivo, democrático e fundamental", concluiu. Com informações do repórter Guilherme Gonsalves