Ciro Gomes é incluído no Serasa por dívida de R$ 1,7 mil de processo perdido contra jornalista

O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi incluído no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian após perder processo contra Felippe Hermes, jornalista e editor do site Blocktrends, que foi acusado de danos morais pelo ex-candidato a presidente. A inclusão do nome de Ciro no Serasa ocorreu na última sexta-feira, 28.

O processo foi em razão de uma publicação feita pelo jornalista criticando proposta do político sobre a Petrobras. “Das ideias malucas do Ciro Gomes que vão acabar fazendo o país parar no SPC”, dizia a publicação feita em setembro de 2021.