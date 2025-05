Romeu Aldigueri projeta crescimento da base aliada de Elmano até 2026

Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), visitou a sede do O POVO nesta quarta-feira, 21 / Crédito: João Filho Tavares

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), afirmou que a rede de aliados do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tende a crescer ao longo das articulações para a eleição de 2026. Ele fez visita institucional ao O POVO nesta quarta-feira, 21. “Nós temos um grande arco de alianças e a tendência é crescer. Eu acho que há uma possibilidade ainda de nós crescermos esse arco de aliança. Nós dependemos de algumas conjunturas nacionais, de alianças nacionais”, afirma o deputado estadual.

O presidente da Casa Legislativa cearense admite a possibilidade de algumas fusões e federações atrapalharem o projeto do governo, mas se mostrou confiante com as alianças atuais e a possibilidade de novos aliados. Ele cita, por exemplo, a fusão entre PSDB e Podemos, ponto de mobilização da base de Elmano de Freitas para trazer o grupo para o lado governista, apostando no nome de Eduardo Bismarck (PDT), secretário de Turismo do Ceará. "O PSDB não votou na gente na eleição passada e está se fundindo com o Podemos. Acredito que o ‘PSDB Podemos’ deverá ficar com Eduardo Bismarck, até porque ele tem um mandato de deputado federal. Então, seria mais uma fusão, nós temos grandes aliados", afirma Aldigueri.