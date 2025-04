O impacto da federação entre União Brasil e PP para a política cearense

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: Junior Pio/Alece

Foi selada nesta terça-feira, 29, a Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e PP. Definição que trará fortes impactos para a política cearense, tendo em vista que a primeira sigla é de oposição ao governo Elmano de Freitas e a outra integra a base aliada do petista. A nova formação partidária causa ainda reflexos nas eleições de 2026, tendo em vista que o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) tenta viabilizar sua nova candidatura ao Executivo estadual com o apoio dessas duas legendas, já encaminhando, inclusive, filiação ao União Brasil. O deputado estadual Heitor Férrer (União) destacou que os partidos somados se transformarão na maior bancada na esfera nacional. Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), são sete parlamentares, sendo quatro do União e três do PP.

Felipe Mota exalta tempo de TV e fundo eleitoral para 2026 Além da maior bancada federal, o União Progressista também disporá do maior tempo de televisão e fundo eleitoral nas eleições de 2026, como apontou o deputado estadual Felipe Mota (União). Ele também falou que a federação promoverá mexidas na política local. "O União Progressista demandará uma ginástica política. O PP está na base do governador Elmano. O que ocorrerá se nós tivermos um candidato a presidente da República ou se estivermos em uma chapa de vice da centro-direita ou do centro ou com a própria candidatura do governador Caiado? Muda o jogo completamente nos estados", afirmou.

Felipe também declarou que todas as decisões partidárias virão via comando nacional, e não pela força dos dos deputados. Ainda sobre o assunto, diz não ter dúvidas de que o deputado federal e presidente do PP no Ceará, AJ Albuquerque, que é base do Elmano, ficará na sigla.