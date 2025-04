Real Big Data: Evandro e Elmano passam dos 60% de aprovação, enquanto Lula tem 55%

Nacionalmente, o presidente Lula registrou uma aprovação de 55% e uma reprovação de 42% dos entrevistados. Apenas 3% dos participantes da pesquisa não souberam responder sobre a administração federal.

Os números da pesquisa Real Big Data em relação ao governo federal é mais otimista do que o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 2, pela pesquisa do instituto Genial/Quaest. O levantamento mostrou que a desaprovação do governo federal chegou em 56% dos eleitores, sendo o pior percentual desde o início do mandato, enquanto a aprovação caiu e está em 41%, o menor patamar desta gestão. A margem de erro é de dois pontos percentuais, tanto para mais como para menos.