André Fernandes cobra de Evandro "promessas não cumpridas" e critica petista: "Poste do Camilo"

O deputado federal afirmou que esperou cinco meses para que o petista cumprisse com promessas de campanha

Em encontro com vereadores de oposição, o bolsonarista disse que esperou cinco meses para que o atual gestor, Evandro Leitão (PT), pudesse cumprir com promessas de campanha, que segundo ele, não o fez.

"Agora sim posso dizer: o André voltou", afirmou o deputado federal André Fernandes (PL) nesta segunda-feira, 19, ao retornar aos holofotes e ao cenário local após o fim das eleições municipais de 2024, quando foi candidato a prefeito de Fortaleza e foi derrotado no 2º turno.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A partir de agora, não espere de mim um silêncio sobre as promessas não cumpridas. Agora, sim, posso dizer, o André voltou. Dia após dia estarei nas ruas de Fortaleza mostrando o que ele não fez e não fará para o povo", declarou.



Prosseguiu: "O prefeito Evandro prometeu que devolveria IPVA pra motociclista, que daria remédio, que ia ter Pé-de-Meia municipal, ia empregar o povo, uma infinidade de promessas que não foram cumpridas e que não serão cumpridas".

André chama Evandro de "poste do Camilo"

O deputado, que perdeu a eleição para o petista por cerca de 10 mil votos no segundo turno, disse esperar que Evandro cumprisse as medidas, mesmo já sabendo que não cumpriria. André também afirmou que o prefeito não deve mais colocar a culpa no ex-prefeito José Sarto (PDT).