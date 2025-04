Sarto critica gestão Evandro por empréstimos bilionários: "Se está quebrada, vai pagar como?"

O ex-prefeito José Sarto (PDT) voltou a utilizar as redes sociais para criticar a atual gestão da Prefeitura de Fortaleza, desta vez pela solicitação da contratação de empréstimos bilionários. O pedetista questionou as alegações de que a gestão teria encontrado as contas com dívidas mas, ainda assim, consegue realizar as operações de crédito na faixa de R$ 1,8 bilhão.

"A mentira do PT sobre o rombo nas contas públicas foi desmentida pelo próprio prefeito. Depois de passar quatro meses dizendo que a cidade estava quebrada, o prefeito agora está pedindo R$ 1,8 bilhão emprestado. Sendo mais de R$ 1 bilhão a um banco internacional", disse em postagem nesta segunda-feira, 28.