André Fernandes participará de encontro com vereadores da oposição em Fortaleza

A iniciativa veio dos vereadores do bloco da oposição nas mesmas características dos encontros realizados na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A ideia é terem reuniões quinzenais convidando outras lideranças oposicionistas, a iniciar por André.

A bancada de oposição na CMFor conta com os cinco vereadores do PL, Bella Carmelo, Julierme Sena, Inspetor Alberto, Marcelo Mendes e Priscila Costa, além de PPCell (PDT), Pedro Matos (Avante), Jorge Pinheiro (PSDB) e Soldado Noélio (União).

Este será o primeiro momento pós-eleições municipais do ano passado em que Fernandes, em que saiu com status de líder e maior força eleitoral da oposição. Fernandes estará mais ligado às articulações fora dos bastidores. Ele ausentou-se do cenário local e, recentemente, se tornou pai.

Em abril, André se encontrou com deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, no seu gabinete em Brasília. Recentemente, o encontro da oposição na Alece contou com a participação do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT).