PDT decide deixar base aliada de Lula na Câmara quatro dias após queda de Lupi

Partido não gostou da forma com que governo teria "fritado" Lupi e agora deve deixar de ter alinhamento automático com Planalto

A bancada do PDT na Câmara dos Deputados decidiu, nesta terça-feira, 6, adotar uma posição de independência em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão ocorre quatro dias após a saída de Carlos Lupi do comando do Ministério da Previdência, em meio às denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Embora o partido afirme que não migrará para a oposição nem passará a integrar a base bolsonarista, os deputados pedetistas não seguirão mais automaticamente as orientações do Palácio do Planalto. “Foi uma decisão unânime pela independência”, afirmou o líder da legenda na Casa, deputado Mário Heringer (MG).