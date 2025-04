Evandro afirma que Prefeitura só receberá empréstimo de R$ 1,1 bi em 2026

O empréstimo de cerca de R$ 1,1 bilhão, pedido pela Prefeitura de Fortaleza e autorizado pela Câmara Municipal (CMFor), só deverá ser efetivado em 2026, de acordo com Evandro Leitão (PT). Em declaração dada nesta sexta-feira, 25, o gestor admitiu que o município ainda "não tem condições" de receber o valor.

Na entrega da obra de requalificação do viaduto da avenida Dom Luís, o prefeito destacou que a operação de crédito externa contratada junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com garantia da União, servirá para amortização de dívidas da Prefeitura. O gestor foi questionado especificamente sobre o maior montante. Ele não comentou sobre as demais operações de crédito que a Câmara autorizou.