Reajuste dos servidores federais: governo Lula confirma pagamento em maio; veja detalhes

Os servidores públicos do Executivo Federal vão receber, no próximo dia 2 de maio , o reajuste salarial retroativo a janeiro. A confirmação é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No ano passado, não houve atualização e, em 2023, o reajuste salarial concedido pelo governo aos servidores do executivo federal foi de 9%.

Os percentuais de aumento serão os previstos em Medida Provisória editada no fim do ano passado, conforme negociações do governo com as diversas carreiras do funcionalismo.

Com o atraso na aprovação do Orçamento Geral da União de 2025, pelo Congresso, o aumento acertado no ano passado não pôde ser pago. Após a aprovação e sanção do Orçamento, o pagamento do reajuste foi confirmado.