Sem retroativo, sindicatos e Prefeitura fecham acordo de reajuste a ser pago na folha de maio

Reunião ocorreu no Paço Municipal, em Fortaleza / Crédito: Sindifort

A Prefeitura de Fortaleza e os sindicatos que representam os servidores públicos municipais (frentes sindicais Fersep For e União Sindical) chegaram a um acordo sobre o reajuste geral da categoria, ficando os 4,83% a ser pago a partir da folha salarial de maio. Uma reunião com nova rodada de negociação, antes agendada para a próxima terça-feira, 15, foi antecipada para esta sexta-feira, 11, no Paço Municipal, com a presença da titular da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza (Sepog), Carolina Monteiro; o secretário de Governo da Prefeitura (Segov), Francisco de Castro Júnior; o titular da Secretaria de Finanças (Sefin), Márcio Cardeal e o coordenador de Articulação Política, Tibério Burlamaqui.