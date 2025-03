Servidores de Fortaleza pressionam por reajuste e falam em acirramento das manifestações

"É um sinal muito ruim, no início de gestão, que o prefeito Evandro sustente essa proposta. E o que nos revolta, nesse momento, é que mesmo com todas as sinalizações que os servidores estão dando de que querem negociar, já que no início da campanha nossa proposta era 12,84%, nós já cedemos para 6,27%, que foi o índice que já foi apresentado para os profissionais da Educação. Então, estamos dando diversas sinalizações, queremos negociar, mas desde que o prefeito anunciou essa proposta, na primeira semana após o carnaval, no dia 10 de março, estamos sem nenhuma sinalização da Prefeitura", lamentou ao O POVO .

Não justifica

Ainda segundo Eriston, a argumentação de que a gestão atual recebeu a Prefeitura com um rombo nos cofres públicos não é suficiente para justificar um aumento que não cubra a inflação do ano anterior. O presidente do Sindifort afirma que isso não condiz com as expectativas de arrecadação do município.

"A Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano passado foi aprovada com de 12% a mais arrecadação esse ano, chegando a R$ 14,7 bilhões. Por mais que o prefeito diga que nesses primeiros meses não tenha os recursos para dar o reajuste, mas não é real que isso não possa vir acontecer no futuro próximo. E aí os servidores não podem aceitar esse argumento, onde até maio a expectativa de que a inflação acumule 8% índice e tem um reajuste apenas de 2% em junho. A nossa data base é 1º de janeiro", explicou.

A categoria sinaliza que aceita algo acima da inflação, mas não abre mão de receber retroativamente referente a janeiro passado.