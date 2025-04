Potiretama: Juiz descarta envolvimento de prefeito com facção, mas mantém apuração sobre incêndio

O prefeito de Potiretama, Luan Dantas Felix (PP) / Crédito: Reprodução/ Instagram

A Justiça rejeitou a acusação de que o prefeito de Potiretama, Luan Dantas Felix (PP), tenha envolvimento com organização criminosa no caso do incêndio de uma fazenda localizada em Alto Santo, município distante 245 quilômetros de Fortaleza. A decisão foi tomada pelo juiz Isaac Dantas Bezerra Braga, da Vara Única da Comarca de Alto Santo, em documento assinado na quarta-feira, 16.

"Por fim, diante da apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa, deixo para analisar a manutenção ou não das medidas cautelares no incidente próprio, como forma de privilegiar o contraditório e a ampla defesa", disse. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Ao O POVO, a defesa de Luan Dantas Félix contou que, "com a tranquilidade dos inocentes, o prefeito recebe a decisão e aguarda que justiça seja restabelecida". "A defesa reata a confiança na Justiça e no reconhecimento da inocência do prefeito do povo", disse, em nota, o advogado Pedro Neto. Isaac Braga estabeleceu prazo de 10 dias para apresentação de defesa na investigação sobre o incêndio.

Prefeito foi preso no início de abril Luan Dantas foi preso no último 3 de abril por suposto envolvimento com organização criminosa. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontou que o prefeito tem “fortes vínculos” com membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O gestor foi acusado de ser autor intelectual de um incêndio criminoso, que teria sido cometido por integrantes de organização criminosa. O incêndio que ele teria sido o mandante atingiu uma fazenda em 31 de maio de 2024 em Alto Santo, município vizinho a Potiretama. Não houve feridos, mas diversos móveis da propriedade foram queimados, como geladeira, freezer, portas, janelas e outros.

TRE manteve Luan no cargo de prefeito de Potiretama

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu na segunda-feira, 14, manter Luan Dantas Felix como prefeito de Potiretama, bem como a vice Solange Campelo (PT). O caso teve como relator o desembargador Francisco Érico Carvalho Silveira. Na decisão, a Corte reformou a sentença anterior e decidiu pela aplicação de multa no valor de R$ 5.320 para cada conduta irregular dos políticos. No total, cada um deverá pagar R$ 21.282,00 de multa. A ação foi movida contra a chapa pela coligação de oposição “Por Amor ao Nosso Povo”, do PSB e PSD, por suposto abuso de poder político e econômico ocorridos durante as eleições municipais de 2024.