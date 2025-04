TRE mantém prefeito e vice de Potiretama em cargos; gestor está preso preventivamente

Decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) mantém Luan Dantas Felix (PP) como prefeito de Potiretama, município distante 286,13 km de Fortaleza, além de manter no cargo a vice Solange Campelo (PT). O parecer foi tomado nessa segunda-feira, 14, por unanimidade.

“Então proclamo o resultado, a Corte por unanimidade de votos conheceu de recursos para dar-lhe parcial provimento a fim de reformar a sentença no sentido de reconhecer (...) as condutas e consequentemente fixar a pena de multa no valor de R$ 5.320 mil para cada conduta aos representados Luan Dantas Feliz e Solange Mary Holanda Campelo Balbino”, proferiu o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do TRE.