Gardel Rolim se reúne com Evandro e tenta se viabilizar para ser secretário

A princípio o vereador Luciano Girão (PDT), que hoje ocupa a 1° vice-presidência do legislativo da Capital, seria o mais atraído, porém seu nome apresenta restrições. A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) teria prestígio do grupo e está no radar.

Mas, pensando numa indicação para ser secretário de alguma Regional, o vereador Gardel Rolim (PDT), ex-presidente da Casa, se encontrou com o prefeito Evandro Leitão (PT) no Paço Municipal, sede da Prefeitura, no início do mês de abril.

Movimentações do ex-presidente

Segundo O POVO apurou, o ex-presidente da Câmara Municipal recebeu o convite do prefeito para o posto ainda durante o processo da montagem do secretariado, já pensando em uma aproximação com o PDT com a sua gestão, uma vez que seis dos oitos vereadores não o apoiaram no segundo turno, incluindo Gardel, que hoje é base. O pedetista não aceitou no momento.

Evandro chegou inclusive a dar recados em reuniões do secretariado de que "figuras importantes" teriam recusado o convite para secretário de Regional. Com a sua reforma administrativa, as pastas possuem mais autonomia para gerir as ações e atividades.