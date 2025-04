Roberto Cláudio critica plano de Evandro que altera faixas de ônibus em Fortaleza

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), criticou projetos e estudos de mudança nas operações das faixas exclusivas de ônibus, encabeçados pela atual Prefeitura. Os corredores de transporte público são uma das principais marcas durante os seus oito anos de gestão no município. "Eu preciso fazer um alerta. A atual gestão da Prefeitura de Fortaleza tá discutindo acabar com essas faixas exclusivas pra ônibus. Eu iniciei essas faixas. Hoje, já são mais de 200 km km de faixas exclusivas para ônibus e para táxis fazendo com que os ônibus andem mais rápido aqui em Fortaleza. Principalmente, fazendo com que trabalhadores e estudantes cheguem mais rápidos no trabalho e mais cedo em casa", disse RC em suas redes sociais nesta quinta-feira, 17.