Evandro comemora aniversário no Poço da Draga ao lado de Camilo e Elmano

O prefeito Evandro Leitão (PT) comemorando o aniversário ao lado do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT) / Crédito: Reprodução/Instagram: @camilosantanaoficial

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) comemorou seu aniversário de 58 anos nesta quarta-feira, 16, com direito a bolo de chocolate e cantos de "parabéns" puxados pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT), aliados e moradores da comunidade do Poço da Draga. Confira o vídeo: