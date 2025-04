Ana Vládia Gadelha assume como presidente da ACMP; a 2ª mulher a ocupar o cargo em 82 anos

"Há 30 anos que nós não tínhamos uma mulher presidente. Isso significa um grande passo, uma evolução na nossa política de gênero, mas também uma responsabilidade. Há muito a ser feito ainda, mas fico muito orgulhosa e espero que muitas mulheres me sucedam no cargo", ponderou Ana Vládia.

Para o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Tarcísio Bonfim, a chegada de Ana Vládia "representa renovação, mas sobretudo a continuidade de um grande trabalho feito pela ACMP em parceria com a Conamp".

"A Associação Cearense ajuda a Nacional a trabalhar diuturnamente na defesa dos direitos, das vantagens, das prerrogativas, na defesa do Ministério Público Brasileiro e, também, nesse trabalho de defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito", considera Bonfim.

A cerimônia de posse contou com a presença da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB); do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT); da senadora Augusta Brito (PT); do procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho Filho; e da presidente da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Christiane Leitão; entre outras autoridades.