Vereador reeleito do PL xinga e ameaça candidato petista em Fortaleza: 'Prepara teu caixão'

O vereador reeleito de Fortaleza (CE) Inspetor Alberto (PL) xingou o candidato a prefeito do PT, Evandro Leitão, nesta quarta-feira, 23. Em vídeo publicado em rede social, o parlamentar diz para o petista "preparar o caixão". O caso é tratado como ameaça pela polícia. Leitão disputa o segundo turno das eleições contra André Fernandes (PL). "Leitão, f... Tu vai pra churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo", disse Alberto, enquanto era filmado. A gravação foi publicada nos stories (publicação que some em 24 horas) do perfil do vereador no Instagram e não está mais disponível. Porém, a campanha de Leitão publicou o trecho em seu perfil . Ao Estadão, o parlamentar disse que se confundiu com as palavras e, em vez de "caixão", deveria ter dito "carvão".

O candidato do PT registrou boletim de ocorrência. O caso está sendo apurado pelo 2º Distrito Policial (DP). Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Civil investiga o caso como crime de ameaça. Em vídeo publicado também no Instagram, Evandro Leitão afirmou que o vereador é representante "do ódio e da violência do bolsonarismo". "Inspetor Alberto, Carla Zambelli, Roberto Jefferson, todos são representantes do ódio e da violência do bolsonarismo. Bolsonarismo é violência, é ódio. Bolsonarismo mata. Fortaleza não pode ser destruída pelo bolsonarismo", disse o candidato.