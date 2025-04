Elmano reúne deputados da base aliada, enquanto oposição se encontra

O governador Elmano de Freitas (PT) promoveu café da manhã com deputados da base no Palácio da Abolição. Parlamentares da oposição se reuniram no gabinete do Carmelo Neto (PL) / Crédito: Reprodução: Redes sociais

Esta terça-feira, 1º, foi dia para os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) se reunirem em café da manhã. Os da base foram recebidos pelo governador Elmano de Freitas (PT), enquanto os da oposição se reuniram no gabinete de Carmelo Neto (PL). No Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará, Elmano e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, realizaram um momento com os parlamentares que compõem a base na Alece. De acordo com o governador, foi um momento para apresentar as prioridades da gestão.