Guardas municipais de Caucaia devem passar a usar arma de fogo, diz Naumi

"O que a gente tem que fazer é dar apoio à Guarda Municipal, para que tenham condições de trabalhar, com equipamentos, com carro, com motos, armamentos. A gente vai qualificar, cada guarda tem que fazer um curso para usar a arma pra gente organizar e ajudar a polícia".

Conforme prefeitura de Caucaia, município está finalizando um termo de cooperação técnica para ser assinado com a Guarda Municipal de Fortaleza", após isso será realizada a preparação específica para arma de fogo. Uso de armamento em órgãos do tipo é permitido desde 2021 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Convocação de servidores

Já durante participação no podcast Jogo Político, do O POVO, no início da tarde de hoje. Naumi também informou que pretende chamar os aprovados no último concurso para ampliar a guarda. No entanto, ele frisou que só poderá fazer isso quando o município se organizar financeiramente.