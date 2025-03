Juíza do Ceará é homenageada ao lado de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro no Senado

A juíza Bruna dos Santos Costa Rodrigues será homenageada ao lado de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro no Senado / Crédito: Divulgação: Tribunal de Justiça do Ceará

O Senado Federal homenageia nesta quinta-feira, 27 de março, 19 mulheres por atuação pela luta das mulheres e a igualdade de gênero. O diploma Bertha Lutz é entregue a personalidades como as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Entre elas estará a juíza da 1ª Vara da Comarca de Pacatuba, Bruna dos Santos Costa Rodrigues. O diploma Bertha Lutz leva o nome de uma pioneira da luta por igualdade de gênero, com foco nas mulheres. A homenagem é feita anualmente, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. O diploma reconhece mulheres que, ativa, direta ou indiretamente, contribuíram para que as mulheres tivessem voz na profissão, na família e para terem os direitos reconhecidos.

Quem foi Bertha Lutz? Nascida em São Paulo, em 2 de agosto de 1894, Bertha Lutz foi uma ativista pelos direitos políticos das mulheres, como votar e ser votada. Filha da enfermeira Amy Fowler e do cientista Adolfo Lutz, Bertha estudou na Europa e se graduou em Biologia pela Sorbonnem na França.

O lugar e a época em que ela cresceu lhe deram o primeiro contato com a campanha pelo sufrágio inglês, iniciando assim o contato com o feminismo e a atuação política. No retorno ao Brasil, trabalhou como bióloga no Museu Nacional e, junto com outras mulheres, iniciou movimentos pelo sufrágio feminino no País. Em 1919, ela criou a Liga para a Emancipação Intelectual Feminina, o movimento-piloto da Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF). O ativismo político de Bertha lhe deu a oportunidade de representar as mulheres brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras dos Estados Unidos, em 1922, onde foi eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. Dez anos depois, por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, foi instituído o direito ao voto feminino no Brasil.

Em 1933, foi candidata a deputada federal e ficou como primeira suplente. Com a morte do titular, Cândido Pessoa, ela assumiu o mandato na Câmara Federal em julho de 1936, até o fechamento do Congresso Nacional, em novembro de 1937, pela ditadura do Estado Novo. A atuação de Bertha como parlamentar foi marcada pela defesa de mudanças na legislação referente ao trabalho de mulheres e menores de idade, visando, além da equiparação salarial, três meses de licença para gestantes e a redução da jornada de trabalho, então de 13 horas diárias. Bertha Lutz morreu em 16 de setembro de 1976, e teve como último ato político integrar a delegação do país no primeiro Congresso Internacional de Mulheres, realizado na capital do México em 1975, instituído pela ONU como Ano Internacional da Mulher.