Gabriella Aguiar volta de viagem e assume Prefeitura de Fortaleza

Com a ausência de Evandro Leitão (PT), a vice-prefeita comandará a gestão. Leo Couto (PSB), presidente da Câmara de Fortaleza atuou como interino

A vice-prefeita viajou para o exterior na última terça-feira, 18. Em sua ausência e com a ida de Evandro para os Emirados Árabes Unidos, quem assumiu a Prefeitura foi Leo Couto (PSB), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O vereador foi prefeito desde a sexta-feira, 21.

Gabriella Aguiar (PSD) retornou a Fortaleza neste domingo, 23, após agenda oficial em Paris, na França, e assumiu a Prefeitura de Fortaleza. Ela ficará no cargo até a volta de Evandro Leitão (PT), titular da gestão do município, que também cumpre compromissos internacionais. Esta é a primeira vez em que ela se torna prefeita.

Ela participou, a convite da Bloomberg Philantrophies, de um evento na capital francesa de parceria entre cidades consideradas saudáveis na Conferência Cidades Saudáveis. A agora prefeita teve um encontro com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Agenda de Gabriella como prefeita

Gabriella, que também é secretária de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, participará do XXII Congresso do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems) como primeira agenda como prefeita da capital cearense pela manhã desta segunda-feira, 24.



Em seguida, no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, ela receberá o secretário André Barbosa, titular de Relações Comunitárias e terá uma reunião com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Rosane Silva.