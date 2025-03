Lula brinca sobre Evandro 'pidão': 'Acaba o dinheiro do Brasil só para ele'

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em tom descontaído, reclamou do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) pelos pedidos insistentes, segundo ele, de apoio ao Município. "Evandro, toda vez que vai à Brasília, fala 'presidente me dá um dinheirinho, presidente me dá um dinheirinho'", disse Lula. A descrição do presidente sobre o prefeito se encaixa no que, no linguajar popular cearense, chama-se de "pidão".

Lula ainda brincou que avisou para não deixarem mais Evandro entrar no gabinete dele, "se não acaba o dinheiro do Brasil". "Eu já falei, não deixa mais ele entrar no meu gabinete. Não deixa mais entrar, porque se não acaba o dinheiro do Brasil só para ele", disse o presidente.