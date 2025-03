Em primeira agenda no exterior, Evandro apresenta projetos de infraestrutura

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em agenda nos Emirados Árabes Unidos / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, cumpriu neste domingo, 23, agenda na residência oficial de Sidney Leon Romeiro, embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. Na ocasião, o gestor apresentou projetos de infraestrutura e oportunidades de investimentos internacionais. Esta é a primeira agenda oficial de Evandro no exterior em uma viagem que contará com reuniões na Ásia e também Europa. Ele agradeceu o encontro com o embaixador.