Evandro e vice viajam ao Exterior e vereador Léo Couto assume a Prefeitura de Fortaleza

Vereador Leo Couto, presidente da Câmara Municipal, entre o prefeito Evandro Leitão e a vice Gabriella Aguiar / Crédito: Samuel Setubal

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB), assumiu, interinamente, o comando da Prefeitura de Fortaleza nesta sexta-feira, 21. Ele irá ocupar o cargo de forma provisória até domingo, 23, devido a agendas oficiais do prefeito Evandro Leitão (PT) e da vice Gabriella Aguiar (PSD) no Exterior. O ato de transmissão de cargo ocorreu no Paço Municipal, no início desta tarde. Com isso, quem assume o comando da Câmara durante o período é o 1º vice-presidente da Casa, vereador Adail Júnior (PDT).

Nesta sexta, 21, o prefeito Evandro viaja para os Emirados Árabes Unidos e para a Suécia. Nestes países, ele irá reunir-se com o diretor geral da Fundação Abu Dhabi pelo Desenvolvimento (Abu Dhabi Fund for Development - ADFD), com a prefeita e o presidente do Conselho da Municipalidade de Estocolmo, e visitar usinas de produção de biogás a partir de rejeitos sólidos, entre outras agendas oficiais. Durante a viagem, serão discutidos projetos e parcerias para o desenvolvimento sustentável da Capital.