Prefeitura de Fortaleza confirma retomada de 21 obras; veja quais

Prefeitura de Fortaleza elenca 21 obras públicas a serem retomadas e concluídas em 2025, dentre as quais a drenagem da avenida Heráclito Graça / Crédito: Samuel Setubal

A agenda de retomada de obras paralisadas em Fortaleza foi confirmada e 21 empreendimentos devem ser retomados até o fim de 2025. Isso significa que um montante de R$ 189 milhões em projetos será finalizado neste ano, conforme levantamento da Prefeitura de Fortaleza fornecido com exclusividade ao O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com cronograma de trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), 13 projetos retomados devem ser entregues ainda no primeiro semestre. Outras oito intervenções devem ser concluídas no segundo semestre.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As obras a serem retomadas abrangem as áreas de educação, saúde, urbanização, infraestrutura viária, segurança, esporte e lazer e equipamentos históricos. No último dia 6 de fevereiro, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou a retomada de 19 projetos, nas redes sociais.

Conforme a Seinf, nos próximos meses a pasta seguirá um planejamento estratégico para enfrentar os desafios identificados nos primeiros 30 dias de gestão em relação às paralisações. "As ações serão divididas em metas de curto, médio e longo prazo, priorizando a regularização financeira, a retomada de obras e a melhoria na eficiência dos processos internos", disse em nota a pasta comandada pelo titular André Daher. Durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, o prefeito de Fortaleza afirmou que recebeu a gestão com uma série de paralisações.

"Quanto às obras públicas, encontramos 90% delas paralisadas. Estamos retomando essas obras paulatinamente, garantindo que os projetos em andamento sigam seu curso e sejam entregues à população", disse. Com a duplicação da avenida Sargento Hermínio entregue, Prefeitura devia conclusão de Areninha na região Crédito: Samuel Setubal Agora, a Seinf detalhou como essa retomada será feita. A secretaria detalha ao O POVO que, no curto prazo, as ações estarão voltadas para a retomada gradual do que for mais urgente e estratégico.

A escolha também atendeu a outro fator importante que foi respeitar a disponibilidade técnica e orçamentária de cada projeto. No horizonte de médio a longo prazo, o objetivo será consolidar as ações implementadas e avançar na execução das obras planejadas. "A Seinf seguirá priorizando intervenções que tenham maior impacto para a população, garantindo a retomada responsável e eficiente dos projetos paralisados", continua a pasta, em nota.