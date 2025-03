Lula no Ceará: veja a agenda do presidente e assista ao vivo

Presidente inaugura o Hospital Universitário do Ceará (HUC), localizado na sede da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Ceará nesta quarta-feira, 19 de março . Ele participa da inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC) , na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A primeira visita de Lula ao Estado em 2025 foi prevista inicialmente para fevereiro, quando presenciaria o início das obras de duplicação da BR-116 e a assinatura da segunda etapa da duplicação do Eixão das Águas . Depois, decidiu-se que ele participaria da inauguração do hospital, de maior impacto. Inicialmente, seria em fevereiro, mas o ato foi adiado para este 19 de março, devido à agenda do presidente.

No local, está previsto o desenlace da fita que marca a inauguração do hospital, ao lado da comitiva de autoridades locais. Na sequência, Lula deve percorrer as instalações do HUC, ao lado do governador Elmano.

Em outubro, Lula cumpriu diversas agendas na Capital. Entregou unidades de um residencial que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. Entregou 113 ônibus escolares para os municípios cearenses, juntamente do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). E finalizou a passagem por Fortaleza, em ato de campanha do então candidato petista à Prefeitura, Evandro Leitão, na Praça do Ferreira.

Porto do Pecém e Fortaleza - agosto 2024

Em 2 de agosto, Lula sancionou projetos sobre o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, a criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. O evento foi no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. No mesmo dia, em Fortaleza, anunciou ampliação do programa Pé-de-Meia. Em 3 de agosto, participou da convenção que lançou Evandro Leitão (PT) candidato a prefeito de Fortaleza.

Leia mais Guimarães diz que ele e Conin merecem liderar sucessão no PT

Sobre o assunto Guimarães diz que ele e Conin merecem liderar sucessão no PT

Fortaleza - Junho 2024

Em Fortaleza, Lula anunciou diversas obras e investimentos na saúde e educação e a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Presidente participou de agenda no Palácio da Abolição e num conjunto habitacional no bairro José Walter. No mesmo dia da visita, ocorreu um incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará, que dividiu as atenções políticas do Estado.