Evento com Lula vira celebração do alinhamento entre governos do PT

Prefeito, governador, ministro da Educação e presidente da República discursaram na inauguração do Hospital Universitário e exaltaram a aliança política entre as administrações

Os discursos dos políticos presentes na inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), nesta quarta-feira, 19, legitimou o alinhamento político no Estado do Ceará. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), celebraram a parceria administrativa.

Evandro iniciou seu discurso já agadecendo ao presidente Lula pelo apoio na campanha para a Prefeitura de Fortaleza, em 2024. "Com gratidão inicio esse primeiro momento, presidente Lula, de o senhor estar aqui em nossa cidade, na minha cidade e por tudo que o senhor fez na minha campanha do ano passado quando o senhor veio aqui, acreditou na gente e nós fomos eleitos prefeito de Fortaleza. Muito obrigado, presidente", disse o prefeito.

Lula foi o último a discursar. Ele citou a reconstrução do país após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e reiterou o alinhamento entre as esferas do poder público, com governo municipal, estadual e nacional sendo petista.

"Esse alinhamento, essa parceria que nós tanto batemos nessa tecla no ano passado, na campanha, que agora está se consolidando através de uma relação respeitosa, uma relação de extrema abertura que o senhor, justamente com todo o seu secretariado, tem tido com o Estado do Ceará e mais especialmente com Fortaleza", acrescentou.

Evandro foi eleito prefeito de Fortaleza no 2º turno das eleições de 2024 com uma diferença de 10.838 votos em relação ao candidato adversário André Fernandes (PL). O resultado cravou a primeira conquista do partido em uma capital desde 2016.

Elmano de Freitas também relembrou o pleito em que foi candidato ao Governo do Ceará e venceu no 1º turno com 2.647.160 mil (53,69%) votos. "Posso dizer hoje alto e bom som como foi bom o povo cearense eleger um Ceará três vezes mais forte com Lula, com Camilo, com Elmano e agora com Evandro Leitão na prefeitura de Fortaleza", disse.

"E assim, a gente vai trabalhando em conjunto. É a primeira vez na história que a gente tem o prefeito do capital, o governador do Estado e o presidente da República no mesmo partido", diz.

"Aqui, presidente Lula, o que nós temos na parceria com o seu governo, na parceria com o governo do prefeito Evandro e com a ampla maioria dos prefeitos do Estado é um projeto político de fortalecimento do SUS", continuou Elmano de Freitas.

Em janeiro, o governador afirmou que o Ceará é um estado reconhecido pelo "grande regime de colaboração entre o Governo do Estado e os municípios, com diversos programas são exitosos no Ceará graças à colaboração", durante evento com prefeitos de vários municípios.